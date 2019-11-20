Зеленский рассказал, о чем будет говорить на встрече в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднимать на встрече в Нормандском формате возможность проведения местных выборов уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины. Об этом он заявил сегодня, 20 ноября, в Станице Луганской, передает «Интерфакс Украина».

«Третий вопрос – это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины», – сказал он.

Также Зеленский подчеркивает, что на трех участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где было осуществлено разведение сил и средств сторон, в настоящее время нет обстрелов.

«Хочу вас всех заверить, что на трех участках разведения никаких обстрелов сейчас нет, и это самое главное», – подчеркнул он.