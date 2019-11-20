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Россияне их угробили: На возвращенных РФ судах сняли даже унитазы

20.11.19 17:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Военные суда, которые Россия захватила возле Керченского пролива в 2018 году, а сегодня возвращает Украине, находятся в испорченном состоянии, их буксируют. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

«Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они (корабли, – ред.) своим ходом не идут, россияне их угробили, поснимали плафоны, розетки и унитазы. Мы покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему», – рассказал Воронченко.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что возврат Россией захваченных у Керченского пролива украинских военных судов является выполнением решения Международного трибунала по морскому праву.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам 4 канала вFacebook

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