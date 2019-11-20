Если пересмотрят «зеленые» тарифы, инвесторы отсудят у Украины сотни миллионов евро, – эксперт

Если по инициативе Геруса будут ретроспективно снижен «зеленый тариф», то Украина получит множество судебных исков с требованием компенсации потерь инвесторов. Такое мнение высказала юрист, старший партнер «Соколовский и партнеры» Татьяна Лисовец, передает «Деловая столица».

«Украина – не первая и не последняя страна, которая пытается решать свои социальные и финансовые вопросы путем давления на инвесторов. Есть такая страна, как Испания, которая предоставила прекрасные условия для инвесторов, и затем сильно их ограничила. То есть, уменьшила "зеленый тариф". У нас – подобная перспектива. В Испании сейчас рассматривается в судах 46 исков иностранных инвесторов», – отметила Лисовец.

По ее словам, недавно выигранный инвестором у Испании иск был с суммой в 300 млн евро. «Это то, что ждет и Украину в случае ретроспективного снижения тарифа», – считает юрист.

Как ранее сообщалось, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус выступил с инициативой урезать «зеленый» тариф, по которому государство закупает электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Хотя его сохранение на неизменном уровне до 2030 года гарантируется законодательством Украины и международными договорами, подписанными нашей страной. СМИ отмечают, что такое решение инициируется в интересах олигарха Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для своих предприятий.