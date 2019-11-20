ФСБ заявила, что задержала военнослужащего армии РФ, якобы работавшего на Украину

Российская ФСБ заявила о задержании российского военнослужащего, который якобы собирал информацию по заданию украинской военной разведки. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

«ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», – заявили в ФСБ.

Российские силовики говорят, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и «утечка этой информации за границу могла нанести ущерб обороноспособности России».

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).