К 2024 году число детей в интернатах хотят сократить вдвое

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская сообщила об амбициозных планах Минсоцполитики сократить количество детей в интернатах как минимум в два раза до 2024 года. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Она подчеркнула, что тема детства является приоритетом Минсоцполитики на 2020 год.

«Это отражено в средствах, которые мы заложили в бюджет-2020, в законодательных инициативах, которые мы подаем на рассмотрение парламента, а также в нашей главной цели – настолько способствовать развитию семейных форм воспитания и помогать семьям, чтобы к 2024 году как минимум вдвое сократить количество детей в интернатах и ​​предотвращать их попадание в интернатные учреждения вообще!» – отметила министр.

Среди первоочередных целей Минсоцполитики, определенных программой действий правительства, – воспитание детей в семьях или в условиях, максимально приближенных к семейным, в благополучной, доброжелательной и безопасной среде, где заботятся о потребностях и интересах детей.