В штабе ООС заявили, что пешеходов через открытый Зеленским мост пустят через 2 дня

В Станице Луганской завершили строительство нового моста, но откроют его через два дня. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский вместе с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко посетили контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская". Глава государства, в присутствии послов Германии и Франции – стран-участниц "Нормандского формата", а также спецпредставителя председателя ОБСЕ в составе ТКГ по реализации мирного плана на востоке Украины Мартина Сайдик, ознакомился с процессом восстановления мостового перехода через реку Северский Донец. Президента Украины сообщил, что сейчас все строительные работы завершены, а открыть мост планируется через два дня», – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 ноября, на своей странице в Facebook сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской.