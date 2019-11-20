Фонд соцстрахования приостанавливает выплаты больничных и пособий беременным и роженицам

Фонд социального страхования приостанавливает перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, так как выделенные на это средства иссякли. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«ФССУ приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. На сегодня в Фонд подали на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд. гривен, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.», – говорится в сообщении.

«По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлениям материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», – прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

Постановление № 16 «Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год» принято КМУ 16.01.2019. Общие расходы Фонда на текущий год было запланировано в размере 23,26 млрд гривен, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд гривен, из которых 12,535 млрд грн – на материальное обеспечение.

«Ситуация недопустима, фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин. Сейчас мы ведем переговоры с министерством социальной политики, которое, как орган государственного надзора за Фондом, может по согласованию с министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только Кабинет Министров примет изменения, выплаты будут возобновлены», – отметил Баженков.

По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

«Бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам. Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодня, вынужденной полной остановки выплат по этому направлению», –говорит Баженков.

Осуществление страховых выплат, а также финансирование медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется Фондом в штатном режиме.