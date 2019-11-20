Путин назвал Зеленского «симпатичным человеком»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским, но, по его ощущениям, тот стремится к улучшению ситуации в Украине, сообщает российский «Интерфакс».

На вопрос участников форума «ВТБ капитал "Россия зовет!"», какие у него отношения с Зеленским, Путин ответил: «Никакие. Я его не видел никогда, мы с ним незнакомы. Но по телефону разговаривали. Мне кажется, он симпатичный человек и искренний. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе».

Российский лидер при этом не смог уточнить, способен ли президент Украины реально изменить ситуацию на юго-востоке страны.