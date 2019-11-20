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В «ДНР» из-за водителей автобусов произошло 40 ДТП

20.11.19 18:59

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области с начала года «ГАИ ДНР» зафиксировала 643 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов. Об этом со ссылкой на «МВД ДНР» сегодня, 20 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Также в министерстве отметили, что по причине нарушения ПДД водителями, осуществляющими перевозку пассажиров, произошло 40 ДТП, в которых 49 человек травмированы.

Также выявлено 29 транспортных средств, перевозящих пассажиров, с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена.

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