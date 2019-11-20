Первый на Донетчине: В Мариуполе откроют центр «Паспортный сервис»

В Мариуполе 29 ноября откроется первый в Донецкой области центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» государственного предприятия «Документ». Об этом сообщается на сайте ГП «Документ».

Так, по мнению руководства предприятия появление такого центра в регионе значительно разгрузит работу местных подразделений Государственной миграционной службы (ГМС) Украины и Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые осуществляют оформление заграничных паспортов и ID-карт.

В новом центре будут работать 4 станции приема и 3 станции выдачи уже готовых иностранных биометрических паспортов. Также, в мариупольском «Паспортный сервисе» можно будет, по необходимости, заказать справку об отсутствии судимости, апостилировать документы, составить страховые сделки, оформить «зеленую карту».

Кроме этого, граждане, зарегистрированные в Центральном, Кальмиусском, Левобережном и Приморском районах и жители неподконтрольных украинским властям территорий области смогут оформить здесь паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

«Паспортный сервис» будет предоставлять услуги и иностранцам. Они смогут оформить удостоверения на временное или постоянное проживание в Украине.

Среди удобств, которые предложит посетителям новый «Паспортный сервис» – бесплатный WI-FI, возможность оплаты услуг наличными или платежной карточкой в ​​терминале, установленном непосредственно в помещении центра. Для маленьких посетителей будет функционировать детская игровая площадка.

Мариупольский центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» будет располагаться по адресу: пр. Мира, 69, 4 этаж ТРЦ «Украина». Он будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 17:00 (без перерыва на обед).