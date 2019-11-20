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В Красногоровке завершили социальный проект для женщин (Фото)

20.11.19 22:44
Фото: Елена Косинова
Фото: Елена Косинова

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) завершился проект «Социальный и карьерный подъем молодых женщин – уверенность в будущем». Об этом сообщила участница проекта, жительница города Елена Косинова.

«Финалом этого замечательного проекта стала творческая гостиная "Что умеет женщина", где участницы проекта представили изготовленные собственноручно изделия. Также была возможность познакомиться с изделиями местных мастеров. Победители конкурса мини-проектов, Карина, Елена, Надежда получили награды», – сказала она

Проект реализуется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза. Техническим партнером имплементации Программы Малых Грантов, в рамках которой реализуется проект, является ОО «Взаимодействие – Плюс».

Фото: Елена Косинова

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