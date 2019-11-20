Потеря загранпаспорта: Что делать, если во время поездки утратили документ

В случае, если гражданин Украины, находясь в поездке за границей, потерял загранпаспорт, ему необходимо обратиться в полицию страны пребывания, а затем в посольство Украины. Подробнее о том, что нужно предпринять пояснили в Управлении Государственной миграционной службы в Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, если в поездке потерялся загранпаспорт или он был украден, то необходимо предпринять следующие действия.

1. Написать заявление в полицию. В первую очередь необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции для составления заявления о потере или краже паспорта. В тексте заявления целесообразно перечислить все визы и отметки, которые были проставлены в паспорте в стране вашего пребывания (если это возможно). По результатам приема такого заявления вам должна быть выдана копия протокола или справка о временном отсутствии загранпаспорта.

2. Обратиться в посольство. Со справкой, полученной в полиции, нужно обратиться в местное посольство Украины.

В посольстве, по общему правилу, заполняется заявление-анкета для получения временного удостоверения личности на возвращение в Украину. Нужно будет предоставить всю запрашиваемую документацию и информацию о себе: полицейскую справку/протокол, документы, подтверждающие вашу личность и гражданство (например, копию внутреннего или заграничного паспорта, водительские права, студенческий билет и т. п.), квитанцию об оплате консульского сбора.

3. Подтвердите свою личность. Если у вас нет при себе ни одного документа, удостоверяющего личность и гражданство, необходимо будет найти двух граждан Украины, которые также находятся в стране вашего нынешнего пребывания и смогут стать свидетелями, чтобы подтвердить вашу личность и гражданство.

Если свидетелей найти нет возможности – нужно указать орган, который выдавал утерянный паспорт, для направления работниками консульского учреждения соответствующего запроса относительно подтверждения факта выдачи утерянного документа.

На основании поданных документов и сведений, после установления вашей личности и гражданства, сотрудники консульства оформят временное удостоверение личности на возвращение в Украину.

4. Обратиться в миграционную службу. После возвращения домой желательно уведомить о потере документа Миграционную службу. Для оформления нового загранпаспорта вместо потерянного нужно предоставить в подразделение ГМС внутренний паспорт гражданина Украины и документ, подтверждающий уплату административного сбора.

Также, в миграционной службе советуют подготовиться к предстоящей поездке за границу. Перед поездкой нужно: