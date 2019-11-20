Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса нужно согласовать с «Л-ДНР»

Президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы новый закон об особом статусе Донбассе заработал, его нужно согласовать с «Л-ДНР. Об этом глава РФ заявил на форуме «ВТБ капитал "Россия зовет!"», сообщает «Сегодня».

«Хочу обратить ваше внимание, что предыдущий (закон) был согласован Донбассом. Никакие другие законы, не согласованные с "ЛНР" и "ДНР", работать не будут. Они заведут ситуацию только в тупик», – отметил Путин.

Напомним, что также Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским, но, по его ощущениям, тот стремится к улучшению ситуации в Украине.