Трагедия: В Славянске во время пожара погибла женщина

В Славянске (Донецкая обл.) во время пожара в частном доме погибла женщина. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла по ул. Гудованцева. Пожар обнаружили соседи и вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских.

В время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

«Указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении полиции.