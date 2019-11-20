Поток людей растет: На КПВВ «Станица Луганская» будут строить дополнительную полосу движения

После открытия пешеходного (временного) моста средний поток людей, которые пересекали линию разграничения в «Станице Луганской», вырос из около 10 тыс. человек в сутки до более 12 тыс человек. С открытием нового моста пассажиропоток может еще возрасти. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Госпогранслужба Украины.

При этом подчеркивается, что пограничники к этому готовы. В частности уже увеличили количество пограничных нарядов и присутствие персонала в пределах определенных дорожных гуманитарных коридоров.

«Также предусмотрели использование мобильного комплекса контроля, где обустроены дополнительные рабочие места инспекторов по проверке паспортных документов, и обустройство дополнительной полосы движения», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в штабе ООС заявили, что пешеходов через открытый Зеленским мост пустят через 2 дня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 ноября, на своей странице в Facebook сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской.