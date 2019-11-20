В зоне ОСС ранено 6 украинских военных: Штаб запрашивал режим тишины для оказания помощи

В зоне проведения Операции объединенных сил с начала суток шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции.

Отмечается, что противник трижды обстрелял позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.

«В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, сегодня дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов», – говорится в сообщении.