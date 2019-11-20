В «ДНР» версия о связи горных работ с подземными толчками в Макеевке не подтвердилась

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области «Гортехнадзор» направил в адрес «главы ДНР» Дениса Пушилина 24 доклада о ситуации с подземными толчками в Макеевке. Последний подземный толчок был зафиксирован 10 ноября 2019 года в 10:00. Об этом сообщил «и. о. председателя Гортехнадзора» Владимир Цымбаленко, пишут сегодня, 20 ноября, местные интернет-ресурсы.

«Мы проверили выдачу взрывчатых материалов на шахте "Калиновская-Восточная", взяли под контроль время проведения взрывных работ. При этом версия о связи подземных работ с подземными толчками не подтвердилась. В дальнейшем фиксация фактов продолжилась. 11 ноября мы проконтролировали длительную остановку шахты "Калиновская-Восточная", опломбировали вырубной комбайн и склад взрывчатых веществ. В настоящий момент шахта не работает, на ней проводятся ремонтные работы», – сказал «и. о. председателя комитета».

Цымбаленко отметил, что жалобы о подземных толчках начали поступать еще в июне 2019 года.