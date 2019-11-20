Водолазы обследовали возвращенные РФ суда на наличие взрывчатки

Украинские водолазы осмотрели повреждения военных катеров, которые Россия захватила возле Керченского пролива в 2018 году, а сегодня возвратила Украине, в том числе на наличие взрывчатки. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

Он уточнил, что корабли находятся в плачевном состоянии. «Дождались. Эти изуродованные корабли, как Украина. На них так же коварно напали, ограбили, оболгали, разрушили и используют в своих интересах», – пишет Цаплиенко.

По его словам, также проведено водолазное обследование кораблей во время их приема. «Украинские водолазы осматривали повреждения кораблей. И, на всякий случай, наличие взрывных устройств. Может, кто из россиян забыл», – уточнил журналист.

Напомним, что главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что корабли находятся в испорченном состоянии, их буксировали.