Пострадавших увезла скорая: В центре Мариуполя на перекрестке столкнулись авто (Фото)

Сегодня, 20 ноября, около 19:50 на пересечении проспекта Мира и улицы Казанцева произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы происшествия. На месте работают полицейские, передает Сайт Мариуполя.

По предварительной информации, девушка-водитель «Таврии» ехала на высокой скорости со стороны подземного перехода и на перекрестке с ул. Казанцева столкнулась с «Деу Ланос». По словам водителя «Деу», он ехал на зеленый сигнал светофора.

Свидетелями ДТП стали полицейские, которые в этот момент ехали поблизости.

В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в «Таврии». Их с места ДТП увезла скорая помощь.

Повреждены оба автомобиля.