В Украине в этом году жилищные субсидии получили на 20% семей больше

В Украине с января по октябрь этого года жилищную субсидию получили 4 655 тыс. домохозяйств, субсидию на приобретение топлива – 420,5 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, за 10 месяцев текущего года для получения субсидий на оплату коммунальных услуг в органы социальной защиты обратились 3 706 тыс. домохозяйств, что на 39,3% меньше аналогичного периода минувшего года.

Органы социальной защиты назначили субсидии 4 655 тыс. домохозяйств (с учетом обратившихся за субсидиями в прошлом году, но назначена она была в этом году, и тех, которым была продлена субсидия согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848).

Как отметили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 20,4%.

По данным статистики, общая сумма назначенных субсидий на оплату коммунальных услуг в январе – октябре составила 1,663 млрд грн. Это на 498,6 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, субсидии на приобретение сжиженного газа и печного бытового отопления за 10 месяцев текущего года были назначены 420,5 тыс. домохозяйств. В прошлом году таких субсидий получили на 34,2% больше.

Общая сумма назначенных субсидий на приобретение газа и печного отопления в январе – октябре 2019 года составила 1 329,8 млн грн. В прошлом году, за соответствующий период, компенсацию получили в сумме 1 913 млн грн.

Средний размер назначенной компенсации на одно домохозяйство в октябре 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,9% и составил 3 070,3 грн.

Задолженность бюджетов по выплате субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на конец октября этого года составляет 10,5 млн грн.