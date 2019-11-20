Шприцы, бутылки, пакеты: Лес на окраине Северодонецка утопает в мусоре (Видео)

На окраине Северодонецка (Луганская обл.) лес буквально утопает в мусоре. Хозяйственники почти ежедневно обследуют местность, но пока не увидели ни одного нарушителя.

Так, лесополоса, которая находится через дорогу от жилых домов, засорена тысячами использованных шприцев, ампул, бутылками, пакетами. Местные жители рассказывают, что коммунальщики это место обходят.

По словам жителя Северодонецка Василия Шевченко, он не единственный, кто пытается наводить здесь порядок. «Это без всяких слов вопиющее безобразие, сюда сбрасывается мусор и причем безнаказанно», – возмущен мужчина.

Жители утверждают, что найти чистую поляну можно только в нескольких километрах от города. «Пластик, пластик, но кто его сюда сносит, непонятно. Или кто-то выбрасывает, но он сложен кучей в одном месте. Стеклянные бутылки тоже есть собранные в кучи. А уборку здесь никто не делает», – говорит местная жительница Надежда.

Люди считают, что бутылки и пакеты выбрасывают из близлежащих кафе и автосервисов. «Я просто даже не представляю, как можно до такого дойти, чтобы вывозить сюда мусор, причем мусор не пищевой, и не строительный», – делится горожанка Александра.

За зеленую полосу вокруг города отвечает Северодонецкое лесничество. Сотрудники лесничества признаются, что следить за порядком, особенно ночью – сложно.

«Большая часть мусора скорее всего сюда вывезена, потому что руками наносить такое количество нереально», – рассказывает работник Северодонецкого лесхоза Виталий Хусаинов.

Между тем полицейские разыскивать нарушителей не торопятся. Потому что, как утверждают правоохранители, им не поступило ни одной жалобы.

Источник: ТК «Донбасс»