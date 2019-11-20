Самолет Зеленского не смог взлеть, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности президентского самолета. Об этом, сегодня, 20 ноября, сообщает «Новое время».

По информации издания, после визита в Станицу Луганскую он должен был вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков Николаевской области, куда начали прибывать украинские корабли, захваченные Россией год назад в районе Керченского пролива.

Однако у президентского «Ан» отказал двигатель. Неисправность обнаружили до взлета. «Не завелись», – заявил собеседник издания.

В связи с инцидентом было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

Согласно данным издания, вечером 20 ноября Зеленский выехал в Харьков, откуда полетит в Очаков.