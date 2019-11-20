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Местные выборы: Разумков рассказал, когда состоятся в Украине

20.11.19 22:53

Местные выборы в Украине состоятся после завершения реформы децентрализации и принятия Избирательного кодекса. Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишут «Факты.ICTV».

«Если мы говорим в целом о выборах, то они состоятся после того, как закончится реформа децентрализации – это первое. Второе – после того, как будет принят так называемый Избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорее всего, осень. Но не исключаю тот факт, что на отдельных территориях выборы могут быть и раньше», – заявил Разумков.

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