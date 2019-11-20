Без пакетов: Готовы ли жители Мариуполя отказаться от полиэтилена (Видео)

В Мариуполе некоторые местные жители уже отказались от полиэтилена и даже экономят на этом. Они рассказали, чем можно заменить привычные пакеты.

Как известно, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий пластиковые мешочки с 2022 года. Многие мариупольцы согласны с подобной инициативой.

Как рассказала мариупольчанка Ирина Кондратенко, она пришла на рынок за продуктами не с одноразовым пакетом, а тканевой сумкой. при покупке фруктов это не создает проблем. Но купить мясо без пакета – задача посложнее. Продавец же согласилась завернуть свинину в бумагу.

Ирина признается, совсем отказаться от целлофана пока не удалось. Однако, друзья поощряют ее покупать меньше пластиковых пакетов. «Авоську на самом деле купила не я, а мне привезли из Харькова. Ее вязали дети. То есть, я и кому-то помогла, и плюс сохраняю экологию», – рассказывает Ирина.

Девушка добавляет, что теперь перестала тратить средства на полиэтиленовые сумки. Мол, цены на них – кусаются. С этим согласны и продавцы.

«Пластиковые пакеты, обычные шелестящие – 3 грн за штучку и по 2,20, если оптом. Есть и биоразлагаемые пакеты, есть и бумажные пакеты», – пояснила продавец Татьяна.

Швею Екатерину Полынь знакомые и подруги просят делать экосумки. Девушка говорит, что тканевая сумка обойдется клиенту в копейки. Потому что обычно шьют их из подержанных вещей, в частности, из старых джинсов. «Любимые джинсы, жалко выбросить, но уже как бы носить не будешь», – делится швея.

Полигон твердых бытовых отходов в Мариуполе – весь в полиэтиленовых пакетах. «Мы видим и в городе точно так же на деревьях и на линиях электропередач, мягко говоря, негигиеничную картину, когда этот пластик весь остается. Поэтому – это прекрасная законотворческая инициатива, которая с 22-го года будет регулировать данный вопрос», – рассказал директор полигона твердых бытовых отходов Виктор Азизов.

Каждый пакет, который используется для покупок, стоит не меньше гривны. Если использовать экомешочки, можно сэкономить не менее 200 грн. Этих денег может хватить, например, на 1 кг конфет.

Источник: ТК «Донбасс»