Помпео заверил, что США продолжат помогать Украине

Соединенные Штаты при лидерстве президента Дональда Трампа предоставили народу Украины огромный объем помощи в сфере безопасности, включая поставки оборонительных систем и ресурсов, и намерены продолжать эту политику. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, 20 ноября, в Брюсселе во время пресс конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в ответ на вопрос американских журналистов относительно рассмотрения «украинского дела» в США, сообщает «Укринформ».

«Мне не о чем свидетельствовать, ведь я был прямо вовлечен в то, чем была политика США в отношении Украины. Я работал над этим, и горд тем, что нам удалось сделать. Мы принесли огромные результаты для народа Украины, и я надеюсь, что мы будем иметь возможность делать так и в дальнейшем. Мы предоставили им оборонительные системы, которые им требовались, мы предоставили им необходимые ресурсы. Предыдущая администрация отказывалась это сделать, и я горд, что при лидерстве президента Трампа осуществлялись эти усилия по нашей политики по Украине», – отметил госсекретарь США.

По его словам, американская сторона не только планировала путь продвижения вперед, но и выполняла платы и доставляла необходимую Украине помощь. «Я фокусируюсь сейчас на том, чтобы Государственный департамент имел верную политику в этом смысле, и обеспечивал безопасность от имени народа США. Мы делали это в течение предыдущих двух с половиной лет, я буду продолжать делать это каждый день, и обеспечивать, чтобы моя команда также была сфокусирована на этом», – добавил Помпео.