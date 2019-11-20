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Обувь, одежда, косметика: В «ДНР» не довезли товары на 90 тыс. грн

20.11.19 23:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Майорское» за прошедшие сутки, 19 ноября, пограничники пресекли две попытки незаконно перевезти товары через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию на общую сумму свыше 90 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр государственной пограничной службы Украины.

Военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, на неподконтрольную территорию Украины пытались провезти косметику, обувь, одежду и биологические добавки, на общую сумму более 90 тыс. грн.

Уточняется, что товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

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