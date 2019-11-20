Выплаты больничных и декретных: В Минсоцполитики отрицают приостановление

На сегодня, 20 ноября, остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат. Об этом сообщила пресс-служба в связи с сообщениями СМИ о приостановлении финансирования ряда социальных выплат, в частности больничных и в связи с беременностью и рождением.

В министерстве отметили, что соцвыплаты незаконно приостановил Евгений Баженков, который решением суда был восстановлен в должности руководителя Фонда социального страхования. «Он был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста решения. Собственно он и приостановил выплаты», – заявили в Минсоцполитики.

Согласно сообщению ведомства, Баженков не имел права принимать решение о приостановлении выплат, поскольку бюджетные вопросы решаются правлением Фонда. «Правление Фонда не собиралось, поэтому никакие решения по приостановлению выплат не принимались», – говорится в заявлении.

Сегодня в медиа распространили информацию о якобы приостановке Фондом социального страхования Украины финансирования выплат больничных, в связи с беременностью и родами и т. д. Сообщается, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429.4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Более того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

Однако, «новый» руководитель Фонда Евгений Баженков, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности, и который был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день, приостановил выплаты.

Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой, обещает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Баженкова и гарантирует возобновление выплат.