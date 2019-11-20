Стены разваливаются, бегают крысы: В Мариуполе жители жалуются на аварийный дом (Видео)

В Мариуполе жители дома №43 на ул. Троицкой жалуются на аварийное состояние здания. По их словам, плитка с фасада – осыпается, а подъезды находятся в запущенном состоянии.

Так, по словам Натальи Лаптеевой, она живет в этом доме более 20 лет. Говорит, что в аварийном состоянии здание уже давно. Плитка с фасада падает и несет угрозу жизни людей. «Мы всегда обходили десятой дорогой фасад дома», – говорит женщина.

Жильцы рассказывают, что проблем хватает и внутри. Подъезды не убирают, стены разваливаются, а по трубам бегают крысы. Вместе с почтовыми ящиками, купленными за собственные средства, висят и самодельные.

«Внутри тоже все очень скромно, все очень печально. Как обслуживает этот дом "Город для людей" – большой вопрос для меня. Потому что как можно так не уважать жильцов, людей», – делится председатель дома Анна Мартынова.

Как разъяснили в управляющей компании «Город для людей», ремонт фасадной плитки не заложен в тарифных расходах.

«По поводу аварийной плитки у нас поступали от жильцов заявки, но данный вид работ не входит в тарифное обслуживание. Не заложена эта статья в текущих ремонтах. Мы передали в сентябре этого года письмо с просьбой снять аварийную плитку. Также, были заявки на дератизацию. Сейчас подрядчик обрабатывает Кальмиусский район и с 1 декабря приступит к работе в Центральном районе», – сказала менеджер компании «Город для людей» Елена Миненко.

В профильном департаменте пояснили, что в таком состоянии находятся около 160 домов. Однако, начальник управления Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Андрей Гутников уверяет, что навести порядок именно в многоэтажке на ул. Троицкой обязательно помогут.

«Предварительно принято решение, что в следующем 2020 году, мы уже запланировали заказать пилотный проект ремонта подобных домов», – пояснил Андрей Гутников.

Источник: ТК «Сигма»