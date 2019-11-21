Практическая необходимость: Почему нужна широкая амнистия для Донбасса

К проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Если мы зададимся целью осудить всех, во-первых, нам нужно увеличить судейский корпус до 2,5-3 тыс. судей. Это при том, что у нас их сейчас не хватает 20% от нормального функционирования судебной системы, не применительно к вооруженному конфликту. Это обычные судьи», – сказал он.

По его словам, некомплект судей в Украине составляет около 800 человек. «Судей, которые эффективно переработают дела, факты, отношения каждого комбатанта или гражданского, пособника коллаборанта "ЛНР" и "ДНР", нужно 2,5-3 тыс.», – отметил Мартыненко.

«Даже если мы наймем столько судей и осудим максимальное количество комбатантов, мы их просто не сможем никуда посадить, потому что у нас тюремное население 44 тыс. в целом, а мы, такие "злые украинцы", хотели бы посадить порядка 35 тыс. человек – это "1-й" и "2-й армейские корпуса" "ЛНР" и "ДНР". Но у нас даже стен нет – камер нет. Поэтому с одной стороны – Женевские конвенции, с другой – это практическая необходимость реально оценивать ресурсы, которыми обладает Украина в виде крепких тюремных стен и судей, а в-третьих – это еще и вопрос социального напряжения», – рассказал эксперт.

«Амнистии делаются для того, что снизить социальное напряжение в постконфликтной ситуации, чтобы было меньше людей, которые готовы снова при первой возможности взяться за оружие – это самая главная цель этих амнистий», – добавил правозащитник.

Аналитик УХСПЧ также назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV