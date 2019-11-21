В Луганск снова прибыл «гумконвой» из РФ

В неподконтрольный украинским властям Луганск сегодня, 21 ноября, прибыл 92-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ЛНР» утверждают, что «автомобили очередного, 92-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка. 7 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 80 тонн гуманитарного груза. В его составе – 13 440 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября, затем РФ прислала «гумконвой» 31 октября.

14 ноября Россия доставила очередной «гуманитарный конвой» на неподконтрольную часть Донбасса.

Напомним, политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что содержимое грузовиков, прибывающих из Российской Федерации на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса в составе российских «гуманитарных конвоев», остается неизвестным.