Пожар в «ЛНР»: 7 человек в тяжелом состоянии

В неподконтрольном украинским властям Молодогвардейске (подчинен Краснодону, после переименования – Сорокино, Луганская обл.) произошел пожар, на котором пострадали 7 человек. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сообщение о загорании в пятиэтажном жилом доме поступило 20 ноября в 9:04.

«Как выяснилось, горела квартира на втором этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Одновременно с тушением производилась эвакуация пострадавших с 3-го по 5-й этажи... 7 человек, в том числе двухмесячный младенец, были госпитализированы в реанимационное отделение Краснодонской ЦГБ с диагнозом "отравление продуктами горения". Сейчас их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что загорание ликвидировано в 9:54. Квартира выгорела полностью, при этом удалось не допустить распространения огня на другие квартиры подъезда. «Со слов жильцов дома, а также родных и близких: 30-летняя хозяйка сгоревшей квартиры жила одна, страдала расстройством психики, злоупотребляла алкоголем, курила, не выходя на улицу. По всей вероятности, став виновницей загорания, женщина испугалась и, ничего никому не сообщив, ушла из дома. Предполагаемая причина загорания – неосторожность при курении», – уверяют в «ЛНР».