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В «ДНР»: В Енакиево горел трамвай (Фото)

ДН 21.11.19 12:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) горел трамвай. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут жители Енакиево, 20 ноября в 17:15 загорелся трамвай на маршруте №1. «Горел трамвай, маршрут 1 "Красный Городок – Ватутина"», – пишет автор поста.

По его словам, запах горелого пассажиры услышали на остановке «Строитель», после чего на остановке «Горный техникум» все люди вышли.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что подвижной состав – в плохом состоянии, и не только в Енакиево:

  • Александр Т.: «А вы как хотели? По 3 руб. (1 грн по местному курсу на 21.11.2019 – ред.) проезд, и обалденные трамваи? Ребята, так не бывает, трамвай – дорогое удовольствие, его нужно обслуживать»;
  • Владимир: «Бывает, что тут поделать, когда учился еще, лет 10 назад, тоже на трамвае 10 вначале завоняли тормоза, а потом начали отказывать. В таком состоянии трамваи...»;
  • Виктория: «В Донецке такие же трамваи, постоянно горят тормоза»;
  • Анна: «Не на что менять, у нас ходит 3 трамвая, больше нет рабочих»;
  • Арам: «А техосмотр они вообще проходят?? Полный писец»;
  • Александр С.: «Трамваи новые готовят, готовят, один уже показали же, так что скоро со своих авто на трамваи пересядем».

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