В «ДНР»: В Енакиево горел трамвай (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) горел трамвай. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут жители Енакиево, 20 ноября в 17:15 загорелся трамвай на маршруте №1. «Горел трамвай, маршрут 1 "Красный Городок – Ватутина"», – пишет автор поста.

По его словам, запах горелого пассажиры услышали на остановке «Строитель», после чего на остановке «Горный техникум» все люди вышли.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что подвижной состав – в плохом состоянии, и не только в Енакиево: