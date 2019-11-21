Путин и Минские соглашения: Пойдет ли Кремль на возвращение Украине Донбасса

Президент России Владимир Путин не даст Украине выполнить Минские соглашения, поскольку Кремль не заинтересован в возвращении Донбасса под украинский контроль. Такое мнение высказал колумнист Виталий Портников.

«Проблема в России. Им это зачем? Зачем России выполнение Минских соглашений в их нынешнем виде? Если все это будет исполнено, Россия лишится рычага влияния на Украину – единственного, который у нее реально есть сейчас. Никто не даст их никогда исполнить», – сказал он.

«Россия даже не допускает возможности ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Россия все время говорит очень простую вещь – закон о местном самоуправлении должен быть согласован с представителями "местной власти" Донбасса, которые участвуют в Минских переговорах, но представители "местной власти", которые участвуют в минских группах, это не представители каких-то районов Донецкой и Луганской областей, это представители "руководства" "ДНР" и "ЛНР"», – продолжил Портников.

Эксперт напомнил, что в Минских соглашениях нет ни одного упоминания об «Л-ДНР»: «Вы прочитайте Минские соглашения. Там говорится, что выборы просто происходят в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – в каждом районе проходят выборы в районный совет. Там больше ничего нет в Минских соглашениях. Нет никаких "ДНР" и "ЛНР" в Минских соглашениях, и господа Захарченко и Плотницкий подписывали Минские соглашения не в качестве "руководителей" этих "республик", а в качестве представителей местного населения, и согласились с тем, что выборы происходят в каждом отдельном районе. Единственная самостоятельная прерогатива, которую может иметь каждый из этих районов, это то, что там будет своя народная милиция».

«Я считаю, что "Минск" невыполним. Мы не можем сами выполнить "Минск", потому что в Минских соглашениях утверждается, что выборы на территориях ОРДЛО* проводятся после выведения оттуда иностранных войск и наемников. "Армейские корпуса" "ДНР" и "ЛНР" сами по себе являются иностранными вооруженными корпусами, потому что руководятся иностранными специалистами», – отметил Портников.

Он убежден, что Россия не выведет незаконные вооруженные формирования из Донбасса, чтобы не потерять свой рычаг влияния на Украину в виде «Л-ДНР».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV