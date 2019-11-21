В Донецк привезли «гуманитарный конвой» из России

В неподконтрольный украинским властям Донецк сегодня, 21 ноября, прибыл 92-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» утверждают, что «гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 92-й по счету, сегодня прибыл в столицу ДНР. В его состав вошли детские продуктовые наборы для детей от 1-го года до 3-х лет общим весом более 160 тонн. В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе».

Ранее сообщалось, что в Луганск снова прибыл «гумконвой» из РФ.

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября, затем РФ прислала «гумконвой» 31 октября.

14 ноября Россия доставила очередной «гуманитарный конвой» на неподконтрольную часть Донбасса.

Напомним, политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что содержимое грузовиков, прибывающих из Российской Федерации на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса в составе российских «гуманитарных конвоев», остается неизвестным.