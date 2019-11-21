В «ЛНР»: В Антраците мужчина до смерти избил сожительницу

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) мужчина до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло во вторник, 19 ноября. «В Антрацитовскую городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушиблено-рублеными ранами волосистой части головы, переломами костей правого предплечья в состоянии алкогольного опьянения госпитализирована гражданка 1982 года рождения, которая в этот же день скончалась от полученных травм», – говорится в сообщении.

«Установлено, что 19 ноября телесные повреждения женщине после совместного распития спиртных напитков причинил ее сожитель, гражданин 1991 года рождения. Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 94, 95 УПК ЛНР, получены признательные показания», – заявили в «полиции».