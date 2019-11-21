Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября: Проезда ожидали 225 авто

Сегодня утром, 21 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,5 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10375 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8695 человек и 1315 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8250 человек и 1620 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4095 человек и 860 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12060 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «7:19. "Каргилл", родители встали в общую в начале шестого. Сейчас у начала моста, продвинулись на две машины. Льгота-перевозы вторым рядом».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «5:21. Доброе утро, в Еленовке на 5:30 очередь напротив магазина, льготы машин 15-18. Машины быстро прибывают»;

Юлия: «7:38. В Еленовке в сторону Украины машин 100».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.