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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября: Проезда ожидали 225 авто

ДН 21.11.19 09:03
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 21 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,5 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 10375 человек и 1090 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8695 человек и 1315 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8250 человек и 1620 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4095 человек и 860 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 12060 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/55;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/80;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Юлия: «7:19. "Каргилл", родители встали в общую в начале шестого. Сейчас у начала моста, продвинулись на две машины. Льгота-перевозы вторым рядом».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Jujik»: «5:21. Доброе утро, в Еленовке на 5:30 очередь напротив магазина, льготы машин 15-18. Машины быстро прибывают»;
  • Юлия: «7:38. В Еленовке в сторону Украины машин 100».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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