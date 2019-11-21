На Луганщине Зеленский помог семьям переселенцев с жильем

Президент Украины Владимир Зеленский способствовал выделению квартир 15 семьям переселенцев, с которыми встретился в ходе своего рабочего визита в Луганскую область в среду, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Люди рассказали, что потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Боевики заставили 15 семей покинуть помещение в течение получаса. После этого люди переехали на подконтрольную Украине часть Золотого. По их словам, с тех пор они так и не получили от государства никакого внимания и помощи. Поэтому попросили президента посодействовать в решении жилищной проблемы», – говорится в сообщении.

Глава государства сообщил, что руководство Луганской облгосадминистрации нашло для переселенцев квартиры в Золотом-1 и Карбоните.

«Мы не вспоминаем о прошлом, а что касается нынешней ситуации – мы знаем вашу проблему. Все документы уже есть», – заявил Зеленский.

Как уточнил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, сейчас разрабатывается проектная документация и через несколько недель в квартирах для переселенцев начнут ремонтные работы.

«На следующей неделе уже можем показывать ваше будущее место жительства. Нужно несколько месяцев, чтобы сделать нормальный ремонт. Первые квартиры вы получите уже через три месяца», – заверил Гайдай.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 ноября, с рабочим визитом посетил Луганскую область, где раньше срока открыл восстановленный после разрушения из-за обстрелов мост в Станице Луганской. В штабе ООС заявили, что пешеходов через этот мост пустят через 2 дня.