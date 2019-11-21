Будет расследование: Зеленский осмотрел корабли ВМС, которые вернула Украине РФ (Фото)

Корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива, будут отремонтированы за три месяца. Как сообщают «Донецкие новости», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга во время своего рабочего визита в Очаков (Николаевская обл.) сегодня ночью, 21 ноября, после осмотра военных кораблей.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и мы вернули наши катера. То, что мы увидели: действительно не хватает оборудования частично, и мы говорили с адмиралом, некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние [военных кораблей], будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что у них есть», – сказал он.

«Параллельно мы готовы отремонтировать их. Говорили с господином Воронченко, где-то три месяца и все будет на ходу», – заявил Зеленский.

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Напомним, в ноябре 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и 2 работников СБУ, которые находились на борту. Украинские военнопленные вернулись на Родину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.