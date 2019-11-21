В прифронтовой Авдеевке АКХЗ капитально отремонтировал два отделения центральной горбольницы

Авдеевский коксохимический завод компании Метинвест продолжает восстанавливать центральную городскую больницу (АЦГБ). В этом году выполнен капитальный ремонт отделений хирургии и травматологии. Инвестиции предприятия составили 8 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

Главное пятиэтажное здание городской больницы было разрушено обстрелами. Чтобы не прекращать лечебный процесс, все медицинские службы перевели в старый трехэтажный корпус. Кроме того, во время активных боевых действий из города уехали многие специалисты. Работать остались всего 30% врачей.

АЦГБ – единственное медучреждение в городе, обслуживающее авдеевцев и жителей близлежащих населенных пунктов. Медицинскую помощь, в том числе неотложную, предоставляет в полном объеме. Чтобы в город вернулись специалисты, а пациенты лечились в комфортных условиях, Авдеевский коксохим ремонтирует помещения АЦГБ.

«В обновленных отделениях установлены новые окна и двери, а в санитарно-гигиенических комнатах – душевые кабины, сантехника и бойлеры. Каждая палата оснащена холодильником, кондиционером и умывальником с горячей водой. Завод закупил специализированные мебель и оборудование – медицинские многофункциональные кровати для пациентов и столы для работы персонала, аквадистиллятор электрический, светильник операционный, стерилизатор воздушный, шкафы с бактерицидными лампами, ректоскоп. В холле установлены диваны для отдыха, телевизор, кулер с питьевой водой. Ежегодно в отделениях хирургии и травматологии проходят лечение более тысячи пациентов», – отметили в пресс-службе.

В 2018 году АКХЗ подарил городу современное неврологическое отделение. Инвестиции Метинвеста составили 5,3 млн грн.

«Это европейский уровень по материалам, планированию, оборудованию. Уверен, современные отделения будут способствовать улучшению результатов лечения. И врачи, и пациенты будут очень довольны. Сейчас ни одно бюджетное учреждение не может работать без помощи партнеров. Такой симбиоз бизнеса и государства – очень важный и правильный», – отметил главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи взрослому населению Департамента охраны здоровья ОГА в Донецкой области Роман Песчанский.

«Этот проект я начинал, будучи еще руководителем АКХЗ. Помню, что здесь было и вижу, что у нас получилось. Ремонт сделан на высшем уровне. Пример, как должно быть в каждом медицинском учреждении нашей страны. К сожалению, сегодня в населенных пунктах на линии соприкосновения огромные проблемы с наполняемостью медицинскими кадрами. Чтобы привлечь специалистов нужна дополнительная плата за работу в особых условиях. Надеюсь, удастся убедить большинство народных избранников обратить внимание на происходящее на линии соприкосновения», – сказал, в свою очередь народный депутат Украины Муса Магомедов.

«Несмотря на глубокий кризис в металлургической отрасли, Группа Метинвест, как социально ответственная компания, продолжает выполнять взятые на себя обязательства. АКХЗ – градообразующее предприятие для Авдеевки. Жизнь города напрямую связана с деятельностью завода. Осознавая свою ответственность, завод продолжает обеспечивать теплом многоэтажные дома и социальные объекты Авдеевки по тарифам в десять раз меньше по стоимости, чем в стране. В 2015 году мы восстановили после прямого попадания снарядов многоэтажные дома и социальные объекты, а совместно с ГСЧС и военно-гражданской администрацией частный сектор. Сейчас наши усилия направлены на развитие города, создание достойных условий для жизни. Вместе с местной администрацией и громадой аккумулируем усилия, ремонтируем школы и детские сады, модернизируем систему здравоохранения, развиваем городскую инфраструктуру», – сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка.