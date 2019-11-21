Граница на Донбассе и переговоры с Путиным: Зеленский ответил на инициативы Лукашенко и Назарбаева

Украине хватит собственных сил для восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга во время своего рабочего визита в Очаков (Николаевская обл.) сегодня ночью, 21 ноября, комментируя предложение помощи президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что он не первый раз это говорил, что если нам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда нам нужно будет брать под контроль нашу границу, то, пожалуйста, обращайтесь, мы [Беларусь] обязательно поможем. Этот тезис был, я знаю, что он звучал не впервые», – сказал Зеленский.

«Я его поблагодарил, но, я думаю, что мы – независимая страна, у нас хватит своих пограничников», – заявил президент Украины.

Глава государства также прокомментировал инициативу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: «Я знаю, как был напечатан его тезис, а в реальности он звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет [с президентом РФ Владимиром Путиным]". Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – Нормандский. Вот и все».

В ходе своего рабочего визита в Очаков глава государства осмотрел корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива, и заявил, что они будут отремонтированы за три месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 ноября, с рабочим визитом посетил Луганскую область, где раньше срока открыл восстановленный после разрушения из-за обстрелов мост в Станице Луганской. В штабе ООС заявили, что пешеходов через этот мост пустят через 2 дня.