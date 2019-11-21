Сводка из зоны ООС за 20 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ 7 украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Березового – из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны противника:

вблизи Пивденного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Гладосово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского – из стрелкового оружия.

В среду, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил. Украинская сторона на одном из участков вчера дважды запрашивала «тишину» для оказания помощи раненым. НВФ давали на это согласие, но продолжали вести огонь по украинским позициям.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 33 единицы. Обстрелам подверглись районы Спартака, Ясиноватой на донецком направлении; Гольмовского на горловском направлении; Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Петровского на мариупольском направлении. При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 152 мм, минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «сегодня в 11:10 украинские силовики обстреляли село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). Было выпущено 4 мины калибром 82 мм».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.