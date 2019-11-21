Зеленский назвал свой главный прорыв до встречи в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, могут ли быть еще какие-то прорывы до переговоров в Нормандском формате такие, как возвращение захваченных РФ кораблей или строительство моста в Станице Луганской. Как сообщают «Донецкие новости», об этом глава государства рассказал в ходе брифинга во время своего рабочего визита в Очаков (Николаевская обл.) сегодня ночью, 21 ноября.

«Я хотел бы, чтобы нашим самым главным нашим прорывом за это время – до встречи в Нормандском формате у нас бы не было жертв. Мне кажется, что люди – это самое главное. Корабли – это хорошо, это прекрасно, но у нас с вами война на Донбассе. Для меня главный прорыв – это меньше выстрелов и меньше жертв. Мы готовимся к Нормандскому формату, и на это нам нужно время», – заявил Зеленский.

«Что касается наших людей, которые остаются на временно оккупированных территориях, мы будем говорить в Нормандском формате [об украинских пленных], я буду поднимать этот вопрос – чтобы мы действительно забрали сразу всех», – добавил президент Украины.

В ходе своего рабочего визита в Очаков глава государства осмотрел корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива, и заявил, что они будут отремонтированы за три месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 ноября, с рабочим визитом посетил Луганскую область, где раньше срока открыл восстановленный после разрушения из-за обстрелов мост в Станице Луганской. В штабе ООС заявили, что пешеходов через этот мост пустят через 2 дня.