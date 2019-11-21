На Донетчине иномарка сбила пожилую женщину

В Дружковке (Донецкая обл.) во вторник, 19 ноября, иномарка на пешеходном переходе сбила 65-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Вечером 19 ноября, около 20:00 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице О. Тихого. На месте было установлено, что водитель автомобиля "Skoda" двигаясь по улице О. Тихого со стороны ул. А. Грина в сторону ул. Красная, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая получила многочисленные травмы головы и ног», – сообщили в полиции.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».