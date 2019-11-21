В Славянске открыли кинологическое подразделение полиции (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) открыли современный кинологический центр. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

По данным ведомства, восстановленный центр является структурным подразделением кинологического центра полиции Донецкой области и учебно-тренировочной базой для кинологов и их четвероногих помощников.

«Служебные собаки ищут взрывчатку и оружие, раскрывают преступления – таким образом спасают жизни. Это наши напарники, наши коллеги. В новом центре четвероногие питомцы будут учиться в естественных условиях. Это даст возможность более качественно и в кратчайшие сроки подготовить кинолога и служебную собаку», – рассказала начальник Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины Оксана Хоменко.

Подразделение кинологов оснащено всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. Здесь обустроены вольеры, полоса препятствий, место для выгула, кухня. На постоянную дислокацию в центре могут с комфортом разместиться 15 кинологов. Для работников подготовлены спальные помещения, столовая, учебные классы.

«В рамках развития кинологической службы полиции области планируем создать на базе кинологического подразделения "Школу юных кинологов". Такая школа уже существует в Мариуполе. Дети смогут учиться дрессировать собак», – отметил и.о. начальника ГУНП в Донецкой области полковник полиции Артем Кисько.

Сейчас в Славянском кинологическом подразделении работают 3 кинолога и 8 собак. Этот кинологический центр сможет принимать до 40 кинологов, проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования, выращивать поголовье служебных собак.