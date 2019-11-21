В «ДНР» заявили, что обнаруженная в Макеевке воронка не имеет отношения к подземным толчкам

Воронка в земле в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) не имеет отношения к подземным точкам. Об этом заявляет «администрация» города, передают местные интернет-ресурсы.

Местные жители связывают огромную воронку в земле с подземными толчками в пос. Объединенный. При этом в «администрации» Макеевки уверяют, что провал обнаружен на одной из шахт, которая давно закрыта.

Кроме того, «представители администрации Макеевки совместно с сотрудниками минугля уже обследовали воронку, на данный момент ведутся работы по ее засыпанию».

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный, но горные работы не были остановлены. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.