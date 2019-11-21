Виновные должны понести наказание: Президент почтил память погибших на Майдане (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой принял участие в мероприятиях ко Дню достоинства и свободы. Глава государства заявил, что преступления на Майдане в 2014 году должны быть раскрыты.

«День достоинства и свободы личности – особенный для каждого украинца. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в один голос нации, чтобы твердо сказать – украинцы хотят и будут жить в свободной, демократичной и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В этой борьбе, к сожалению, мы заплатили наивысшую цену – это жизнь человека», – сказал Зеленский.

Президент пообещал, что в центре Киева, где проходили основные события революции, появится музей Революции достоинства. Однако президент отметил, что одного музея не достаточно – нужны реальные результаты в расследовании преступлений против майдановцев.

«Родственники погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – обязательно получить наказание», – заявил глава государства.