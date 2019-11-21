На Луганщине задержана торговка амфетамином (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) в среду, 20 ноября, за торговлю амфетамином задержали женщину. Об этом сегодня, 21 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Оперативниками Управления противодействия наркопреступности вместе со следователями был задокументирован факт сбыта 31-летней жительницей г. Рубежное психотропного вещества амфетамина. Женщина была задержана на "горячем" именно в момент продажи "смертельного зелья" и получения за него 1400 грн», – написала она.

По ее словам, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет», – сообщила Погукай.