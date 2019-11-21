Поставляли наркотики в «ЛНР»: На Луганщине задержали ОПГ (Фото)

На Луганщине разоблачили и задержали организованную группу наркосбытчиков, в состав которой входили жители Старобельского района, из них большинство – женщины. Об этом сегодня, 21 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее данным, эта группировка занималась сбытом наркотического средства каннабиса на подконтрольной и неподконтрольной украинским властям территории Луганской области.

«Правоохранителями задокументировано несколько фактов сбыта этой группой наркотического вещества на сумму более 21 тыс. грн. Во время проведения одновременных обысков по месту жительства членов этой группировки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято около 6 кг наркотического средства – каннабиса, мобильные телефоны, денежные средства в сумме более 35 тыс. грн», – сообщила Погукай.

Она добавила, что изъятое направлено на экспертизу. «Проводится досудебное следствие по рамках уголовного производства по статье по ст. 307 УК Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Двое членов группировки уже задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет», – проинформировала пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области.