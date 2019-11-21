Революция достоинства стала временем испытания нашей нации, – Яценюк

Революция достоинства стала временем испытания нашей нации, в котором украинцы выстояли и победили. Об этом сегодня, 21 ноября, в День достоинства и свободы написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем Facebook.

«Сегодня и всегда должны помнить о дорогой цене, уплаченной за право украинцев быть самими собой», – написал Арсений Яценюк.

Политик подчеркнул, что Революция достоинства стала временем испытания нашей нации: «Мы выстояли и победили».

«Настоящее и будущее Украины всегда будет требовать бдительности, чтобы не дать шансов украсть завоеванное достоинство», – подчеркнул Яценюк.

«Свобода и достоинство стоят борьбы. Помните об этом», – написал политик.