Что изменит на Донбассе грядущий саммит Нормандского формата?

Как известно, Украина возлагает на этот саммит довольно большие надежды. Такой вывод можно сделать из заявлений некоторых официальных лиц страны. «Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Я буду поднимать [на саммите] этот вопрос. Также мы хотим вернуть домой, к родителям всех наших людей. Я тоже хочу говорить о том, когда [это случится]. И, наконец, мы должны говорить о возможности, когда там не будет никаких вооруженных формирований, проведения местных выборов. Пора начинать этот разговор», – сообщил на днях президент Владимир Зеленский.

Таким образом, он хочет провести полномасштабный скорый обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определить точную дату возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под контроль Украины и обсудить проведение здесь местных выборов. То есть как бы наметил вполне конкретные вещи. И не только эти.

Большинство дипломатов и экспертов считают, что на саммите действительно будут обсуждать, как минимум:

детализированный план местных выборов на неподконтрольных территориях;

ситуацию с амнистией участникам событий на Донбассе;

реальный статус того, что туманно и расплывчато называют «особый статус Донбасса» в составе Украины.

Наверняка там затронут также и вопрос дальнейшей судьбы двух самопровозглашенных «республик».

Таким образом, саммит лидеров Нормандского формата в последний момент неожиданно грозит превратиться в серьезные переговоры о практической реализации Минских соглашений. И тут «болельщиков» может ждать целый букет серьезных неожиданностей.

Операция «Прощай «Минск»?

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не делает из Минских соглашений догмы и вполне может из них выйти, предложив взамен целую гроздь альтернативных вариантов.

«Да, выход из "Минска" возможен. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас "Минск" – не самоценность. Минский процесс не был запланирован как бесконечно долгий. Он был запланирован на год. А потом тогдашнее руководство Украины решило пытаться продолжить "Минск", а не честно сказать, что он не работает и надо искать другое решение. И если и эта встреча [9 декабря] покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. И логичным будет вопрос, насколько этот "Минск" все еще нам нужен», – сообщил глава МИД Украины.

При этом, он сказал, что у Украины «есть папка №2» на случай, если Минские соглашения не сработают. Интересно, что в этой папке оказалась… миссия ООН по поддержанию мира на Донбассе. Такая миссия действительно не предусмотрена Минскими соглашениями. Однако Украина уже пробовала реализовать подобный сценарий с размещением миротворцев на российско-украинской границе, но наткнулась на «вето» России в Совете Безопасности ООН.

Более того. Россия внесла свой вариант миротворческой миссии на Донбассе, в котором миротворцы располагаются на линии разграничения сторон, без допуска к границе. Естественно, такой вариант не устроил Украину и о миротворцах на Донбассе забыли. Теперь предлагается снова реанимировать этот вариант, но что это даст – непонятно.

Впрочем, Вадим Пристайко на это ответил так: «Если Россия опять блокирует решение Совбеза ООН, и миссия не появляется, тогда, у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались президенту в общих чертах». Что это за варианты?

Варианты без вариантов

Один из них, по-видимому, заключается в том, что Украина отказывается от требования установить свой контроль за границей между «республиками» и Россией до местных выборов на неподконтрольных территориях и соглашается на… совместный ее контроль с ОБСЕ. «Это не то, чего хочет Украина, но это первый шаг к тому, чтобы граница контролировалась кем-то, кроме россиян», – сообщил по этому поводу министр.

Куда перейдет дискуссия после того, как Россия не согласится и на это, точно не известно. Но, судя по словам Вадима Пристайко, есть еще вариант. И даже не один…

Интересное мнение в этой связи недавно высказал украинский политолог Виктор Небоженко. Он считает, что знаменитая «формула Штайнмайера» имеет… несколько рабочих уровней. И после провала одного уровня, Украине просто предложат другой.

«Скрытая "изюминка" "формулы Штайнмайера" – что делать с украинско-российской границей, а не провести выборы под эгидой ОБСЕ. Это все мелочи, главное – кто будет контролировать границу. После "формулы Штайнмайера" нам предложат турецко-курдский вариант. Россия скажет: "Хорошо, мы не поддерживаем эти республики, и мы выходим, но оставляем за собой зону безопасности – контроль над украинской границей". Штайнмайер согласен, Трамп согласен, Украину заставят согласиться», – сообщил он. Впрочем, это лишь его личное, хотя и экспертное мнение.

Так или иначе, но большинство экспертов считает, что все заявления о возможном выходе из «Минска» и альтернативных вариантах – просто «страшилки» в надежде улучшить свою переговорную позицию. Альтернативы «Минску» как и прежде нет.

Статус Донбасса и согласование с «республиками»

Примечательно, что Россия со своей стороны возлагает на предстоящий саммит свои надежды. И также не маленькие. Их вполне доступно на днях озвучил президент России Владимир Путин. Первая надежда связана с особым статусом Донбасса.

«Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано с "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик. Тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она – лишь инструмент для имплементации закона об особом статусе. 31 истекает срок [действия украинского закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО], дальше что? Это вообще ключевой вопрос», – заявил он. Параллельно, его пресс-секретарь Дмитрий Песков обозвал вопрос статуса Донбасса «краеугольным».

Пикантность ситуации в том, что примерно неделю назад лидер фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что «нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в Офисе президента, ни в Кабинете министров, ни в парламенте». На эту особенность обратили внимание и в правительстве.

«По большому счету, было бы хорошо, чтобы эти тексты (законопроект об особом статусе Донбасса, – авт.) были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали [на саммит] с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать», – пожаловался глава МИД Украины.

Примечательно, что он добавил, что «нормы нового закона об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями оккупационных властей «ДНР» и «ЛНР» во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы.

«В Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной – Трехсторонняя контактная группа. То есть, важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, что именно готовы депутаты, наконец, проголосовать, ведь без их слова, без их голосования, без их участия ничего не получится», – сообщил он.

Кстати, посетовал он и о том, что депутаты Верховной Рады не спешат обсуждать закон и об амнистии, которая также есть в Минских соглашениях.

На все это оперативно ответил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сообщил, что закон об особом статусе Донбасса в новой редакции будет принят еще до конца нынешнего года. Но – после саммита. «Рада умеет работать в ускоренном турборежиме», – открыл он секрет успеха. Все это означает, что никакого (тем более – широкого) общественного обсуждения проекта закона, как это ранее неоднократно обещал Владимир Зеленский, не будет. Банально не хватит времени.

Реальное и нереальное

Также обращает на себя внимание один нюанс. Начало взаимодействия украинских властей с властями «ДНР» и «ЛНР», пусть даже в рамках трехсторонней контактной группы в Минске в процессе согласования закона об особом статусе Донбасса как бы выводит Россию за скобки процесса. Многие эксперты считают, что именно в этом и состоит ее главная цель – перейти из статуса участник события в статус посредник. Впрочем, и это не противоречит Минским соглашениям.

Кстати, по мнению тех же экспертов, реализовать Минские договоренности сейчас весьма проблематично. Но переговоры все равно нужно вести. «Реальное воплощение сейчас "формулы Штайнмайера» " невозможно. Но переговоры полезны. Они хотя бы показывают, как Западу, так и украинцам, и россиянам, что Украина, украинское правительство хочет решить эту проблему», – заявил эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреас Умланд.

И действительно, вероятность реализации Минских договоренностей сейчас все равно невелика. Слишком велики противоречия сторон. Россия хочет закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Украина категорически против. Россия хочет фактическую автономию Донбасса, Украина согласна только на децентрализацию, причем всех регионов, а не только Донбасса. Украина хочет, прежде всего, восстановить контроль над российско-украинской границей на Донбассе. Россия – категорически не склонна к этому. Нет единого (или хотя бы близкого) мнения по поводу выборов на Донбассе и амнистии участникам конфликта.

В результате всего этого, скорее всего, «гора родит мышь». «Есть два подхода. Первый – давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике по итогам саммита. Мы этот документ уже выписали и все четыре стороны на него согласились. Но если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ», – сообщил Вадим Пристайко.

Но скорее всего, никакого нового документа не понадобится. Хватит и того, который уже есть.

Все это означает, что жителям Донбасса не стоит всерьез рассчитывать, что грядущий саммит как-то существенно изменит их жизнь в ближайшем обозримом будущем.